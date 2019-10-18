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Bulgaristan'dan Türkiye hakkında skandal haber!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE HAKKINDA SKANDAL HABER!

, 27 Ekim’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri öncesinde Türkiye’yi seçim malzemesi olarak kullandı ve ülkede skandal bir habere imza atıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hakkında yalan haberlere başvuran Bulgaristan, Akar’ın Facebook profilinde Bulgaristan’ın bir bölümünü Türkiye toprağı olarak gösteren bir haritanın paylaşıldığını iddia etti. Siyasi gözlemciler, hangi seçimlerde olursa olsun Türkiye ve Türklerin seçim malzemesi olarak kullanılmasının Bulgaristan’da alışılmış bir durum olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki belirli çevrelerin Bulgar toplumundaki tarihsel ön yargıları iç siyasette kullandığını kaydediyor.

'da her seçim öncesinde Türkiye ve ülkedeki Türkler konusu seçim malzemesi olarak kullanılırken bu defa Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ismi yalan haberlerde kullanıldı. Bulgar yazılı ve görsel basınında yer alan ve ülkedeki belirli çevrelerin siyasi çıkar amacıyla yaptırdığı belli olan söz konusu yalan haberde Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Facebook profilinde Bulgaristan'ın bir bölümünü Türkiye toprağı olarak gösterildiği bir haritanın yayınlandığı belirtildi.


Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı yetkililerin Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'la yaptığı görüşmenin ardından, Hulusi Akar'ın profilinde böyle bir harita yayınlanmadığı yönünde açıklama yapmasına rağmen söz konusu yalan haber medya organlarında yayılmaya devam ediyor.

Siyasi gözlemciler, hangi seçimlerde olursa olsun Türkiye ve Türklerin seçim malzemesi olarak kullanılmasının Bulgaristan'da alışılmış bir durum olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki belirli çevrelerin Bulgar toplumundaki tarihsel ön yargıları iç siyasette kullandığını kaydediyor.

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