18 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Çin'den "uzayın lideri" olmak için yeni hamle!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
ÇİN'DEN YENİ HAMLE! 2045’TE...

'in uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattığı bildirildi. Şinhua ajansının haberine göre, uydu, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March (Uzun Yürüyüş)- 3B roketiyle yörüngesine gönderildi. Öte yandan Çin projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydu, çoklu bant ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerinin deneylerinde kullanılacak.

Fırlatmanın, Uzun Yürüyüş roket serisinin 315'inci misyonu olduğu kaydedildi.

2045'TE ÇİN'İN "UZAYIN LİDERİ" OLMA HEDEFİ

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında" son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, ve 'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

Türkiye'ye silah satmama kararı alan ülkelere 'HİSAR-A'lı cevap | Başkan Erdoğan'dan HİSAR-A müjdesi TÜRKİYE'YE SİLAH SATMAMA KARARI ALAN ÜLKELERE 'HİSAR-A'LI CEVAP | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HİSAR-A MÜJDESİ
MPT-76'ya uyumlu yerli bomba atarlar AK40-GL TSK hizmetinde MPT-76'YA UYUMLU YERLİ BOMBA ATARLAR AK40-GL TSK HİZMETİNDE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN