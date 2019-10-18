Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
Arap gazeteciler, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeydoğusu için yaptığı anlaşmayla zafer kazandığını ifade etti. Tanınmış Katarlı gazetecilerden İlhan Bedr de Twitter'daki paylaşımında Barış Pınarı Harekatı'nın hedeflerini gerçekleştirdiğini vurguladı ve "İsrail tarafından desteklenen bir terör devleti projesini boşa çıkardığı için güçlü ve cesur lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi içtenlikle tebrik ediyorum." dedi.
Mısırlı deneyimli gazeteci Ahmed Mansur mutabakata ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin, ABD ile yaptığı anlaşmadaki büyük zafer 32 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölgenin oluşması değil bilakis büyük zafer dünyadaki süper güç olan ABD'ye şartlarını kabul ettirmesi ve tüm dünya ülkelerinin Türkiye'yi artık küresel bir güç olarak görmesidir." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Raşid bin en-Nuaymi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, anlaşmayı Türkiye'nin hem siyasi hem askeri zaferi olarak değerlendirdi.
Katar'ın Lusail gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Hacci, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakatla, Türkiye'nin istediğini elde ettiğini belirtti.
Hacci paylaşımında, "Arap Birliği, Türkiye aleyhindeki açıklamalarından sonra ne yapacak? Arap Birliği, ne zamana kadar bu akılla yönetilecek? Biz üzerinde düşünülmesi ve gözden geçirilmesi gereken tarihi bir dönemden geçiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Tanınmış Katarlı gazetecilerden İlhan Bedr de Twitter'daki paylaşımında Barış Pınarı Harekatı'nın hedeflerini gerçekleştirdiğini vurguladı.
Bedr, paylaşımına şöyle devam etti:
"İsrail tarafından desteklenen bir terör devleti projesini boşa çıkardığı için güçlü ve cesur lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi içtenlikle tebrik ediyorum."
Meşail bint Hamad bin Sahim de "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en zor koşullarda en iyi sonuçları alabilen başarılı bir siyasetçi" şeklinde nitelendirdi.
Kuveyt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah eş-Şayci ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına değinerek, şunları kaydetti:
"Trump, Erdoğan'a yönelik kaba açıklamalarının ardından tamamen geri adım attı. Operasyona ara verilmesinin ardından da Erdoğan'a övgüler yağdırmaya başlayarak teşekkür etti."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Tel Abyad'da terörsüz ilk Cuma namazı
- ABD ağzındaki baklayı çıkardı: Uzlaşmasaydık...
- PKK/YPG'nin MOBESE merkezi basıldı!
- Adanalı Serap'ı eski FBI çalışanı kocası evine çağırdı!
- Afganistan'da camiye bombalı saldırı!
- Teröristlerden kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönüyor
- BM'den YPG/PKK'nın manipülasyonlarına yalanlama
- Türkiye'ye çirkin iftira! Kaynağı o ülke çıktı
- Yunan basınında Türkiye zaferi!
- Belçika Puigdemont'u serbest bıraktı
- Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
- Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
- Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı
- Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...
- İşte YPG'nin kamera kontrol merkezi
- Rus basını: Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi
- El Chapo kimdir? El Chapo kaç yaşında, serveti ne kadar, hayatı nasıl?
- Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı: Vakti geldiğinde gereken yapılacak |Video
- Son dakika: Başkan Erdoğan: ABD sözünü yerine getirmezse harekat sürer
- Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında flaş gelişme