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Afganistan'da camiye bombalı saldırı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
AFGANİSTAN'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI!

Son dakika haberi...'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen 22 kişi hayatını kaybetti.

'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen 22 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 60 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü kaydederek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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