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Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
YAKALANAN DEAŞ’LILAR TÜRKİYE’YE GETİRİLİYOR

: ’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen ’nda ile ’nin anlaşması üzerine terör örgütünün elindeki ’lılar aileleriyle birlikte Türkiye’ye getiriliyor.

'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen 'nda ile 'nin anlaşması üzerine terör örgütünün elindeki Türk vatandaşı 'lılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye getiriliyor. Terörden arındırılan Suriye'nin Telabyad kentine götürülen minibüsler, oradaki DEAŞ'lıları aileleriyle birlikte Türkiye tarafına getiriyor. 'nın Akçakale ilçesine getirilen DEAŞ'lılar ve ailelerin nereye götürüldükleri belirtilmedi.

Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor SON DAKİKA: SURİYE’DE YAKALANAN DEAŞ’LILAR TÜRKİYE’YE GETİRİLİYOR

"YABANCI UYRUKLU DEAŞ'LILAR TELABYAD'TA TUTULACAK"
Öte yandan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların ise Telabyad'daki Suriye Milli Ordu gözlem noktaları ile karargahlarına götürüldükleri belirtildi. İlk etapta minibüslerle Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı sayısının ise 23 olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de sınır hattında incelemede bulunarak askeri yetkililerden DEAŞ'lı teröristlerin nakilleriyle ilgili bilgi aldı. Türkiye'ye getirilecek DEAŞ'lı sayısının ise 195 olduğu belirtildi.

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