NATO'da üst düzey görev değişimi
Giriş Tarihi: 16.10.2019
NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, görevi Rumen Mircea Geoana'ya devretti. Geoana, NATO'nun ilk Doğu Avrupalı Genel Sekreter Vekili olacak.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç yıldır NATO Genel Sekreter Vekilliği görevini üstlenen ABD'li Rose Gottemoeller'e karargahta son günü için veda toplantısı düzenlendi.
GÖREVİ ÜSTLENECEK
NATO'nun ilk kadın Genel Sekreter Vekili olan Gottemoeller'in görevini yarından itibaren Geoana üstlenecek.
GENEL SEKRETER VEKİLİ OLACAK
Daha önce Romanya Dışişleri Bakanı, Senato Başkanlığı ve Romanya'nın ABD Büyükelçiliği görevlerini yürüten Geoana, NATO'nun ilk Doğu Avrupalı Genel Sekreter Vekili olacak.
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