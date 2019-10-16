16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

NATO'da üst düzey görev değişimi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019
NATO'DA ÜST DÜZEY GÖREV DEĞİŞİMİ

Rose Gottemoeller, görevi Rumen Mircea Geoana'ya devretti. Geoana, NATO'nun ilk Vekili olacak.

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç yıldır NATO Genel Sekreter Vekilliği görevini üstlenen 'li Rose Gottemoeller'e karargahta son günü için veda toplantısı düzenlendi.

GÖREVİ ÜSTLENECEK

NATO'nun ilk kadın olan Gottemoeller'in görevini yarından itibaren Geoana üstlenecek.

GENEL SEKRETER VEKİLİ OLACAK

Daha önce Romanya Dışişleri Bakanı, Senato Başkanlığı ve Romanya'nın ABD Büyükelçiliği görevlerini yürüten Geoana, NATO'nun ilk Vekili olacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG TÜRKİYE'YE GELDİ! BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO üyesi ülkelere seslendi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN NATO ÜYESİ ÜLKELERE SESLENDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN