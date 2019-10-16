ABD Başkanı Trump'ın danışmanı O'Brien Ankara'ya geldi

Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için balattığı Barış Pınarı Harekatı 8. gününde başarılı şekilde devam ederken diplomasi trafiği de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Ankara'ya geldi.

GÜNDEM HAREKAT

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede gündem Barış Pınarı Harekatı olacak.

BAKAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile O'Brien bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığında bir araya gelecek.

YARIN ABD BAŞKAN YARDIMCISI GELİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı. Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.