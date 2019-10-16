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Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk'una saldıran YPG/PKK sempatizanlarına gözaltı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019
FRANSA'DA ÜÇ YPG/PKK YANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

'da, 'nin binasına saldırı düzenleyen terör örgütü / yandaşı üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana YPG/PKK sempatizanları, Avrupa ülkelerine 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, bu gece, 'nin binasına / yandaşlarınca saldırı düzenlendi.

YPG/PKK yandaşları, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazdı, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü.

Binada alarmın çalması üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın önlendi.

Olay üzerine, YPG/PKK yandaşı iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana YPG/PKK sempatizanları, Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi.

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