Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda Suriye'deki güvenlik durumunu görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla grüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.