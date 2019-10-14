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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda Suriye'deki güvenlik durumunu görüştü.

Başkanı , Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla grüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

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