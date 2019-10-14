Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'savaş' açıklaması
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Yeni Soğuk Savaş çıkar mı?” sorusunu yanıtladı. Putin, dünyada kapsamlı yeni bir Soğuk Savaş başlamayacağını umduğunu, ancak başlaması durumunda bile Rusya’nın buna hazır olduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Rus ve Arap medyasına demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yeni Soğuk Savaş çıkar mı?" sorusuna, "Doğrusu yeni Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı başlamasını istemiyorum. Umarım başlamaz. Ancak benzer bir gelişme yaşanır ise Rusya buna şimdiden hazırlıklı. Bizim elimizde kimsenin geliştirmeyi bile başaramadığı yeni nesil silahlar mevcut. Dolayısıyla bu tür gelişmeler yaşanırsa biz hazırlıklıyız" ifadelerine yer verdi.
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