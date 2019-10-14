ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatına destek gösterisi
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG unsurlarını temizlemek ve bölgeye huzur ve refah getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor. ABD'deki Türkler de Washington'da toplandı ve operasyona destek gösterisi düzenledi.
ABD'nin başkenti Washington'da toplanan bir grup Türk, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için gösteri düzenledi.
Beyaz Saray önündeki gösteride, YPG, PYD ve PKK terör örgütlerinin aynı örgüt olduğuna ilişkin pankartlar açıldı.
Bölücü terör örgütü aleyhine slogan atan Türkler, ABD yönetimine terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini kesme çağrısı yaptı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Amerika'daki Türkiye, Beyaz Saray'ın önünde, caddeyi kırmızı/beyaza boyayarak, Türkiye'nin ABD'de yalnız olmadığını haykırıyor. Sayıları giderek artan vatan, millet ve al bayrak sevdalılarına şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Kılıç, ayrıca gösterinin görüntülerini paylaşarak "Memleketten 10 bin kilometre ötede olunca 10 bin kat büyüyor Türk insanının vatanına, milletine, bayrağına ve Mehmedine sevdası. #Türkiyeyalnızdeğildir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
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