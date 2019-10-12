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Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Televizyonu , çocukları terör örgütü 'a katılan Hollandalı ailelerle görüştü. NOS, haberi "Erdoğan'ın sözleri Hollandalı ailelerin umudu oldu" şeklinde duyurdu.

Televizyonu (), çocukları 'a katılan Hollandalı ailelerle görüştü. Hollandalı aileler, Cumhurbaşkanı 'ın açıklamalarından sonra, Türk askerinin bulunduğu 'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan kadın ve çocukların Hollanda'ya dönebileceklerini düşünüyor.

Birçok aile adının gizli kalmasını isterken, Rachid adlı Amsterdamlı genç, 2015 yılında DEAŞ'e katılmak için Suriye'ye giden kız kardeşi için geri dönüş umudu belirdiğini anlattı. Kız kardeşinin ikisi yetersiz beslenme nedeniyle ölen 3 çocuk doğurduğunu söyleyen Rachid, hayatta kalan yeğeninin de zor koşullarda yaşadığını belirtti.

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HOLLANDA, DEAŞ'A KATILANLARI GERİ ALMAK İSTEMİYOR

Hollanda, DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden vatandaşlarını geri almak istemiyor. Hükümete göre, bölge, temsilci göndermek için yeterince güvenli değil.

Rachid, 1 yıldır uğraşmalarına rağmen, hükümetin, Hollanda'da doğup büyüyen ve hala bu ülkenin vatandaşı olan kız kardeşini geri getirmek için hiçbir adım atmadığını söylüyor.

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ERDOĞAN'IN SÖZLERİ UMUT VERİYOR

Rachid ve diğer aileler, 'ın, "'ye ulaşan kadınları ve çocukları kendi ülkelerinin elçiliklerine göndereceği" sözlerinin kendilerine umut verdiğini vurguluyor.

Aileler, "Eğer Erdoğan'ın söyledikleri gerçekleşirse, Türkiye'nin teslim etmesinin ardından DEAŞ'a katılan anneleri yargılanacak ama en azından onların çocukları güvenli bir ortama kavuşacak" diyor.

Hollanda kaynaklarına göre şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda 35 Hollandalı kadın ile 90 çocuk gözaltında bulunuyor.

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