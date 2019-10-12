Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
Hollanda Televizyonu NOS, çocukları terör örgütü DEAŞ'a katılan Hollandalı ailelerle görüştü. NOS, haberi "Erdoğan'ın sözleri Hollandalı ailelerin umudu oldu" şeklinde duyurdu.
Hollanda Televizyonu (NOS), çocukları DEAŞ'a katılan Hollandalı ailelerle görüştü. Hollandalı aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, Türk askerinin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan kadın ve çocukların Hollanda'ya dönebileceklerini düşünüyor.
Birçok aile adının gizli kalmasını isterken, Rachid adlı Amsterdamlı genç, 2015 yılında DEAŞ'e katılmak için Suriye'ye giden kız kardeşi için geri dönüş umudu belirdiğini anlattı. Kız kardeşinin ikisi yetersiz beslenme nedeniyle ölen 3 çocuk doğurduğunu söyleyen Rachid, hayatta kalan yeğeninin de zor koşullarda yaşadığını belirtti.
HOLLANDA, DEAŞ'A KATILANLARI GERİ ALMAK İSTEMİYOR
Hollanda, DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden vatandaşlarını geri almak istemiyor. Hükümete göre, bölge, temsilci göndermek için yeterince güvenli değil.
Rachid, 1 yıldır uğraşmalarına rağmen, hükümetin, Hollanda'da doğup büyüyen ve hala bu ülkenin vatandaşı olan kız kardeşini geri getirmek için hiçbir adım atmadığını söylüyor.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİ UMUT VERİYOR
Rachid ve diğer aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'ye ulaşan kadınları ve çocukları kendi ülkelerinin elçiliklerine göndereceği" sözlerinin kendilerine umut verdiğini vurguluyor.
Aileler, "Eğer Erdoğan'ın söyledikleri gerçekleşirse, Türkiye'nin teslim etmesinin ardından DEAŞ'a katılan anneleri yargılanacak ama en azından onların çocukları güvenli bir ortama kavuşacak" diyor.
Hollanda kaynaklarına göre şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda 35 Hollandalı kadın ile 90 çocuk gözaltında bulunuyor.
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