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Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019
CUMHURİYETÇİ SENATÖR GRAHAM'DAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Başkanı 'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden biri olan , 'nin 'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyonu gerçekleştirmesi durumunda "cehennemden gelme" yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Başkanı 'ın 'yi ekonomisini mahvetmekle tehdit etmesinin ardından ABD'nin Cumhuriyetçi Partisi'nin önde gelen senatörü , Türkiye'nin 'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyonu gerçekleştirmesi durumunda "cehennemden gelme" yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Donald Trump'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden biri olan Graham'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar."

TRUMP DA TEHDİT ETMİŞTİ
Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası müdahale öncesi Türkiye'nin yanlış bir şey yapması halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaşmıştı. Trump, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi DONALD TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

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Necati t&#252;rker Necati türker

Cumhuriyetci sanetör türkiyeyi tehdit ediyormuş bunların son çırpınışlar amerka resesyona girmişvaziyete amma yabudurumu görmüyorlar yada görmek istemiyorlar cünkü 21 tirilyon borcu olan bir ülkenin resesyona girmemesi mümkünmü helede rusya çin iran türkiye orta asya türk cumhuriyetleri pakistan yerel paralarıilen alışveriş yaparlarsa doların hegomanyası düştüğügün amerikanın bittiğgündür şimdi busanetörlerin telâşı bununiçidir

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cevapla 09.10.2019 11:14
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