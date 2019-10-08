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Yunanistan Dışişleri Bakanlığından Güney Kıbrıs'a destek mesajı: "Yalnız değildir"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019
YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN KIBRIS AÇIKLAMASI

Yunanistan , dün 'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dendias, 'yi 'nin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde provokatif davranmakla suçlayarak, "Kıbrıs (Güney), yalnız değildir." dedi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Yunan Bakan Yönetimi () Lideri ve Christodoulides ile ayrı ayrı görüştü.

Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan , 'yi GKRY'nin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde provokatif davranmakla suçlayarak, "Kıbrıs (Güney), yalnız değildir." dedi.

"TEK BAŞINA KALMIŞ, SORUN YARATICI BİR ÜLKE"

Dendias, Türkiye'yi, "Kendi talihsiz seçeneklerinin yarattığı çıkmazlar nedeniyle tek başına kalmış, sorun yaratıcı bir ülke" olarak niteledi.

Mevkidaşı ile Kıbrıs meselesindeki son durumu ele alan Dendias, Kıbrıs meselesinin dış politikalarındaki en büyük endişe olmaya devam ettiğini belirtti.

Dendias, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve egemen haklarına karşı kabul edilemez Türk provokasyonları ve yasa dışı faaliyetlerinin devam ettiği ve maalesef yoğunlaştığı bir dönemde konuştuk." dedi.

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