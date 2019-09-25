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Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP LİDERLER YEMEĞİNDE BULUŞTU

74.Genel Kurulu için 'de bulunan Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı , liderler yemeğinde bir araya geldi. İşte o buluşmadan ilk kare...

Başkan ve eşi Emine Erdoğan, Başkanı ve eşi Melania Trump tarafından Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

Detaylar geliyor...

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