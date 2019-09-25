Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
BM 74.Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, liderler yemeğinde bir araya geldi. İşte o buluşmadan ilk kare...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.
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