Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu

BM 74.Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, liderler yemeğinde bir araya geldi. İşte o buluşmadan ilk kare...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

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