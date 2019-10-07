İran’dan Irak’taki olaylara ilişkin açıklama
İran'dan Irak'ta 104 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bin 107 kişinin de yaralandığı kanlı gösterilere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Irak’ta yaşananların Irak içişlerini ilgilendirdiğini söyleyerek, “Irak devleti Iraklılar ile birlikte bu sorunu çözecektir” açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı açıklamada, Irak'ta yaşanan sokak gösterileri ve protestoların Irak içişlerini ilgilendirdiğini söyledi. Irak'ta yaşanan olayların Erbain yürüyüşlerine engel teşkil etmeyeceğini söyleyen Musevi, "İran'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımlarla Erbain yürüyüşleri düzenlenecektir" dedi.
"IRAK BİR ÇOK KRİZİ ATLATTI, BUNU DA ATLATACAK"
Irak devletinin Iraklılar ile birlikte krizin üstesinden geleceğini vurgulayan Musevi, Irak'ın birçok sorunun üstesinden geldiğini belirterek, "Irak ABD'nin işgali ve ardından yaşanan bir çok krizi geride bırakmış ve bunların üstesinden gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Irak'ta yaşanan olaylara bel bağlayanların kendilerini yormamaları gerektiğini söyleyen Musevi, yaşananların Irak'ın kendi iç meselesi olduğunu belirterek, "Irak devleti ve milleti diğer tüm mezheplerin, grupların ve önemli şahsiyetlerin işbirliği içerisinde bu sorunu çözecektir. Hiçbir endişeye gerek yok" şeklinde konuştu.
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 104 kişi hayatını kaybederken 6 bin 107 kişi yaralandı.
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