08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Putin doğum gününde maaşına zam yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019
PUTİN DOĞUM GÜNÜNDE MAAŞINA ZAM YAPTI

Devlet Başkanı , doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı. Putin, öncesinde de Savunma Bakanı ile birlikte Tayga Ormanları'nda tura çıkmıştı.

Devlet Başkanı tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 oranında artırıldı.

132 BİN DOLAR KAZANMIŞTI

İmzalanan kararnameyle, savunma, acil durum, içişleri bakanlarının yanı sıra, Federal Güvenlik Servisi (FSB) gibi bazı yetkililerin de maaşları aynı oranda yükseltildi.

Putin, geçen yıl başkanlık görevi nedeniyle 8,6 milyon ruble (yaklaşık 132 bin dolar) kazanmıştı.

7 Ekim 1952'de doğan Putin bugün 67 yaşına girdi.

Putin Tayga Ormanları'nda tura çıktı PUTİN TAYGA ORMANLARI'NDA TURA ÇIKTI

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Herseyden &#246;nce VATAN Herseyden önce VATAN

Fransa’da PKK lılar için Fransa televizyonu bir sinema film yaptı onları insanların gözünde sevimli ve mağdur olduğunu ifade ediyor 09/10/2019 tarihinde Fransa’nın en büyük en ünlü sinemasında (Grand Rex) te gösterişli bir gala yapılacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 23:06
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN