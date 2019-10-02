Cemal Kaşıkçı kimdir? Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen Kaşıkçı’nın cinayeti dünyayı ayağa kaldırmıştı. Ünü gazeteci Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu? Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin birinci yılında, cesedin başkonsolosun rezidansında nasıl buharlaştığına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. İstihbarat raporunda yer alan bilgiye göre rezidans görevlisi olduğu belirtilen bir gizli tanık olayı anlattı. Tanık, "Tandırı yaktırıp beni kovdular." dedi.

Cemal Kaşıkçı kimdir? Dünya çapında büyük tepki çeken ve vahşice işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu? Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna evlilik işlemleri için girdi ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ünlü gazetecinin ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen cinayette halen aydınlatılamayan noktalar bulunuyor. Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu henüz bilinmiyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ve cinayeti örtbas etmek için akıl almaz yollara başvuran infaz timinin görüntüleri hafızalara kazınmıştı. Peki, Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu?

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ NASIL OLDU?

SABAH, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra ulaştığı ve bugüne dek tamamı hiç ortaya çıkmamış infaz ânının ses kayıtlarının dökümünü dünya kamuoyuna ilk kez açıklıyor. Bu tapelere göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binası içindeki konuşmalardan biri saat 13:02'de -Cemal Kaşıkçı'nın binaya girmesinden yalnızca 12 dakika önce- Müzakere Grubu'nun lideri Mahir Abdülaziz Mutreb ile Kaşıkçı'nın cesedini parçalayan adli tıpçı Salah Muhammed Tubeyki arasında gerçekleşti.

'KESMEYİ İYİ BİLİRİM'

Cinayetle ilgili idamı istenen beş infaz timi üyesinden ikisi arasında geçen bu konuşma şöyleydi:

Mutreb: "Gövdeyi bir torbaya koymak mümkün müdür?"

Tubeyki: "Hayır. Çok ağır, boyu da uzun. Aslında hep kadavralar üzerinde çalıştım. Kesmeyi iyi bilirim. Hiç sıcak bir beden üzerinde çalışmadım, ama onu da kolayca hallederim. Normalde kadavra keserken kulaklığımı takar müzik dinlerim. Bir yandan da kahvemi sigaramı içerim. Ben parçaladıktan sonra siz de poşete sarıp bavullara koyar ve çıkarırsınız."

CEMAL KAŞIKÇI'NIN CESEDİNE NE OLDU?



SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı üst makamlara sunulan bir istihbarat raporunda yer alan tanık anlatımlarında, kritik ayrıntılar bulunuyor. Raporda, Kaşıkçı'nın 15 kişilik infaz timi tarafından öldürüldüğü, cesedinin parçalara ayrıldığı, daha sonra 5 valize konularak bir minibüs ile başkonsolosluğun ikametine götürüldüğü bilgileri yer alıyor. Raporda, herkesin merak ettiği 'Cesede ne oldu?' sorusuna cevap olacak ayrıntılar var. İşte detaylar:



* Raporda gizli tanığın başkonsolosluktaki şoförler odasında oturduğu esnada telefonunun çaldığı, santraldeki görevli memurun aradığı, hızlıca dönemin Başkonsolosu Muhammed El Uteybi'nin konutuna geçmesini istediği bilgisi yer alıyor.

* Gizli tanığa, 'Mühendisler gelmiş, konuta geçecekmişsin' denildi. Tanık hemen konuta gitti. Havuzun bulunduğu arka kapının olduğu tarafta bir hareketlenme olduğunu gözlemledi. O esnada bahçe içerisinde çay kahve içmek için kullanılan ahşap evden 1-2 kişi, mutfak tarafından 1-2 kişi, salondan 2 kişi olmak üzere her taraftan insan geliyordu. Bu kişiler tanıktan havuz tarafında bulunan tandırı yakmasını istediler. Tanık, tandıra baktığında tandırın daha önce infaz timi tarafından yakılmaya çalışıldığını anladı. Ancak tim, havalandırma kapağı kapalı olduğu için tandırı yakmayı başaramamıştı..

* İnfaz timi görevlileri tandırı yakmak için tanıktan odun getirmesini istediler. Tanık, tandırın içine birkaç tane odun koydu. Odun koyarken timden birisi ona yardım etti. Tanık konuta ilk gittiğinde ise bahçede bir mangalın yakılmış olduğunu görmüştü. Yerde bol miktarda şişe geçirilmiş vaziyette et ve sebze duruyordu.

* Tanık tandırı yaktıktan sonra etraftakiler telaş içinde sağa sola koşturdular. İnfaz timi üyeleri cesedi koymaları gerektiğini vücut diliyle birbirlerine anlatmaya çalıştılar. Hatta tanığa 'Bir an önce yak git dercesine aceleci bir tavırla 'Bir problem yok, sen gidebilirsin' dediler. Tanık ise konutu terk etti

KİMYASAL MADDE İLE YIKANMIŞ

* Tanık, tandırı yakarken etrafında bulunan mermer parçalarının renginin değiştiğini gördükten sonra kezzap, çamaşır suyu vb. kimyasal madde ile yıkanmış olabileceğini düşündü. Tandır kapağının altındaki mermer parçasının da parçalanmış olduğunu gördü.

* Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra rezindansa getirildiği anlara ilişkin ise tanık, saat 14:30-15:00 sıralarında güvenlik odasındaki Faruk isimli görevliye telefon geldiğini, bu kişinin görüşme sonrası panikleyerek hızlı bir şekilde güvenlik odasına gidip kumandayı aldıktan sonra konutun garaj kapısını açmaya çalıştığını ancak kumandayla kapının açılmadığını kaydetti. Garajın önünde siyah renkli minibüs duruyordu. Tanık garajın kapısını manuel olarak açmak için garajın içerisine girmek istediği sırada Faruk isimli kişi kendisine 'İçeriye giremezsin' dedi.

RESTORANDAN PİŞMEMİŞ KEBAP ALDILAR

SABAH'ın ulaştığı yeni istihbarat raporunda ayrıca infaz timi üyelerinin et siparişi verdiği restoranın bir çalışanın anlatımlarına da yer verildi. Bu tanık da cinayet günü Arapça konuşan bir şahsın restorana gelerek çiğ halde 5 porsiyon acılı kebap, 5 porsiyon acısız kebap, 6 porsiyon terbiyeli şiş, 6 porsiyon piliç şiş, 5 porsiyon kuzu pirzola aldığını açıkladı. Restorana gelen şahsın etleri çiğ şekilde alması dikkat çekici bulundu. Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin tandırda yakılarak yok edilmiş olma ihtimali daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda da yer almıştı.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Suudi Gazeteci, köşe yazarı, yazar ve Al Arab News Channel'ın Genel Yayın Yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 1958 yılında Medine'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982 yılında Indiana State Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Cemal Kaşıkçı, çeşitli Suudi Gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için bir muhabirlik yaptı. Al Madina'nın editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini yapan Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerde yabancı medya kuruluşlarının muhabirliklerini yaptı.

1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan'da söyleşiler yapan gazeteci muhalif kimliği ile biliniyor. İngiliz gazetesi Arab News'in de Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak çalışan ünlü gazeteci sonrasında Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Yazı işleri müdürü olarak görev süresi 52 gün sürdü. Gazetede bir dizi makalenin yayınlanmasının ardından Suudi Arabistan hükümeti tarafından kovuldu. Bu olaydan sonra gönüllü olarak Londra'ya sürgüne gitti. İngiltere'de Al Faisal'ın ekibine danışman olarak katıldı. Daha sonra, Prens Turki Al Faysal El Saud'a medya danışmanı olarak hizmet verdi.

Nisan 2007'de Cemal Kaşıkçı, ikinci kez Al Watan'da yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Kaşıkçı, 17 Mayıs 2010'da yeniden istifa etmek zorunda kaldı. Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanı hakkındaki eleştiri yazılarla ülkesinde tepki çektikten sonra 18 Eylül 2017'de Suudi Arabistan'dan kaçtı.

BBC ve Al Jaazera gibi kanallarda politik yorumculuk yaptı. Eylül 2017'de Suudi Arabistan'ı terk ettikten sonra ABD'de yaşamaya başladı ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar ve Al Arab News Channel'ın Genel Yayın Yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi, bir daha da dışarı çıkmadı.