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AB'den "Güvenli Bölge" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2019
AB'DEN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (), 'nin ABD ile devam eden tesisine yönelik çalışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının farkındayız." dedi.

Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, günlük basın brifingindeki açıklamasında, ile ABD'nin oluşturulmasına yönelik diplomatik müzakerelerin devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

De Gordejuela, "Türkiye'nin sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının farkındayız. Bizim için önemli olan Suriye'nin kuzeyinde, yeni silahlı çatışmaların yaşanmaması ve bölgedeki sivillerin yoğun biçimde yerlerinden olmaması." ifadesini kullandı.

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