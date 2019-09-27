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Darbeci Sisi Tahrir Meydanı'nı kapattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
DARBECİ SİSİ TAHRİR MEYDANI'NI KAPATTI

'ın başkenti Kahire’de bulunan Tahrir Meydanı, Sisi karşıtı protestolara geniş katılım gerçekleştirilebileceği gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı bugün düzenlenmesi beklenen gösterilere karşı önlem alındı. Yetkililer, Kahire'de bulunan Tahrir Meydanı'nı giriş ve çıkışlara kapattı. Güvenlik güçleri, metro hatlarını kapatarak geçişleri engelledi. Sisi karşıtı protestolara geniş bir kitlenin katılması beklenirken meydana yakın bölgelere çok sayıda asker ve polis konuşlandırıldı.

Öte yandan, Mısır Futbol Federasyonu güvenlik nedeniyle bugün oynanması planlanan maçın ertelendiğini açıkladı.



MISIRLI MUHAMMED ALİ'DEN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi'nin görevi bırakmaması halinde bugün Mısır'da sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak Cumhurbaşkanını sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, "Meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.
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