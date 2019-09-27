Son dakika: İran'dan flaş açıklama: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti

Son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini açıkladı. Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.

New York'taki BM Genel Kurulu görüşmelerinin ardından ülkesine dönen Ruhani, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini ve kendisine müzakereler yapıldığı takdirde "ABD'lilerin yaptırımları kaldıracağını" bildirdiğini aktaran Ruhani, şöyle konuştu:

"AB ülkelerinin liderlerine adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi şartıyla müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdim. 'Müzakerelere ve P5+1 toplantısına ne zaman hazırsınız?' diye soruyorlardı, ben de 'Ortamı hazırlayın 1 saat sonra P5+1 toplantısı için hazırız' dedim."

"Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." diyen Ruhani ancak yöntemi kabul etmediklerini belirterek, "Yaptırım şartlarında ve baskı altında yapılacak müzakerelerin sonucunun ne olacağını kimse öngöremez." dedi.

"ABD, MÜZAKERELERE ENGEL OLUYOR"

Ruhani, ülkesinin müzakerelerden korkmadığını ve kaçmadığını, buna karşılık ABD'nin ise müzakerelere engel olduğunu söyledi.

Müzakere masasına oturulması için öncelikle yaptırım ve baskıların kalkması gerektiğini kaydden Ruhani, "İran müzakerelerden korkmuyor ve kaçmıyor. Sorunun çözülmesini istemeyen ve müzakerelere engel olan taraf ABD'dir." dedi.

Saudi Aramco saldırısıyla ilgili İran'ı suçlayan ülkeleri de eleştiren Ruhani, Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkenin İran'ın suçlanmasının doğru olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Ruhani ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmak istediği yönündeki iddialara ilişkin "Nükleer silah sahibi olmak isteyen bir ülke, en azından kontrolleri azaltır, fakat biz kontrolleri azaltmadık." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda ABD yaptırımlarına ilişkindemişti.

İRAN'DAN ABD'YE NÜKLEER ANLAŞMAYA İLİŞKİN "YENİ ÇÖZÜM" ÖNERİSİ

Yine geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ruhani, ABD Kongresi'nin nükleer anlaşmayı onaylaması ve tüm yaptırımları kaldırması durumunda İran Meclisi'nin de buna ilişkin ek protokolü hızlıca onaylayabileceğini belirtmişti.





RUHANİ'DEN NÜKLEER ANLAŞMAYA İLİŞKİN YENİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ GELMİŞTİ

Nükleer anlaşmayı "mümkün olan en iyi anlaşma" olarak nitelendiren Ruhani, ABD yönetimine şu öneride bulundu:

"ABD Kongresi'nin nükleer anlaşmayı onaylaması ve tüm yaptırımları kaldırmasına karşılık, İran Meclisi de konuya ilişkin ek protokolü acil koduyla onaylayıp bunu daimi bir kanun olarak takip edebilir. İran buna hazırdır."

ABD'nin uyguladığı yaptırımların hedefine ulaşamayacağını ve baskıların İran içinde daha fazla dayanışmaya yol açtığını savunan Ruhani, "Washington'ın beklentisinin aksine baskılar, İran'daki tüm parti ve grupların, mevcut sorunların tek suçlusu olarak ABD'yi görmelerine neden oluyor." diye konuştu.

"İRAN'I SUÇLAYAN ÜLKELER YEMEN SAVAŞINDA TARAFSIZ DEĞİL"

Yemen halkının, Saudi Aramco saldırısı nedeniyle İran'ı suçlayan ülkelere ait silahlarla bombalandığını söyleyen Ruhan, şunları kaydetti:

"Aramco saldırısı nedeniyle İran'ı suçlayan ülkeler Yemen savaşında tarafsız değiller. Dolayısıyla bu ülkelerin herhangi bir yargıda bulunma hakkı da yok. Bu siyasetin değişmesi gerekiyor. Bu sürecin devam etmesi faciaya yol açabilir."

ABD'yi de eleştiren Ruhani, Aramco saldırısıyla ilgili, "İran'daki basit bir olayın fotoğrafını yayınlayanlar, İran'ı suçlamak yerine (Aramco'ya) atılan füzelerle ilgili delillerini ve uydu görüntülerini neden yayınlamıyorlar?" ifadesini kullanmıştı

Ruhani ayrıca İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, bölgenin tamamında barış ve istikrar istediğini savunarak, tüm bölge ülkelerini "Hürmüz Barış Girişimi" ve "Ümit Koalisyonu"na katılmaya davet etmişti.