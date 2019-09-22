Mısır'da darbeci Sisi için yeni çağrı! İstifa etmezse... | Video

Mısır’da sular durulmuyor. Müteahhit Muhammed Ali'nin sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla birlikte başlayan protestoların daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü, İspanya’da yaşayan Muhammed Ali, Sisi'ye istifa etmesi için cuma gününe kadar süre tanıdı. Aksi takdirde, bir milyonluk gösteri düzenleyeceklerini söyledi.