Rusya'dan ABD'ye telefon uyarısı
Kremlin, Washington’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarının yayınlanmamasını umduklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının ortaya çıkmasının yankıları sürerken Kremlin'den Washington'a uyarı geldi.
"PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARININ YAYINLANMAMASINI UMUYORUZ"
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Putin ve Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ayrıntılarını yayınlamamasını umduklarını aktardı.
Haftalık basın toplantısı esnasında Trump-Zelenskiy konuşması hakkındaki görüşleri sorulan Peskov, bu tür konuşmaların detaylarının yayınlanmasının diplomatik bir uygulama olmadığını belirtti.
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