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Rusya'dan ABD'ye telefon uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
RUSYA'DAN ABD'YE TELEFON UYARISI

Kremlin, Washington’ın Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ’in yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarının yayınlanmamasını umduklarını açıkladı.

Başkanı 'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının ortaya çıkmasının yankıları sürerken Kremlin'den Washington'a uyarı geldi.

"PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARININ YAYINLANMAMASINI UMUYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Putin ve Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ayrıntılarını yayınlamamasını umduklarını aktardı.

Haftalık basın toplantısı esnasında Trump-Zelenskiy konuşması hakkındaki görüşleri sorulan Peskov, bu tür konuşmaların detaylarının yayınlanmasının diplomatik bir uygulama olmadığını belirtti.

Trump ve Zelenskiy arasındaki görüşme metni yayınlandı! Trump: Bize bir iyilik yap TRUMP VE ZELENSKİY ARASINDAKİ GÖRÜŞME METNİ YAYINLANDI! TRUMP: "BİZE BİR İYİLİK YAP"
Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin kayıtlarını yayınladı BEYAZ SARAY, TRUMP-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNİN KAYITLARINI YAYINLADI

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