Son dakika: ABD'den İran'a yeni yaptırım

Son dakika haberi... ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Hazine Bakanlığı, aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin yeni yaptırım kararının İran'dan petrol alan Çinli kuruluşları hedef aldığını söyledi.

Dün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." demişti.



