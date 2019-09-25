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Son dakika: ABD'den İran'a yeni yaptırım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIM

Son dakika haberi... , 'a yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Hazine Bakanlığı, aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerine ve bazı vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı.

'nın yaptırım kararı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin yeni yaptırım kararının 'dan petrol alan Çinli kuruluşları hedef aldığını söyledi.

Dün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı , "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." demişti.

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