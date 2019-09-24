Son dakika: Trump’tan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar! Çin, İran ve Venezuela'yı hedef aldı

Son dakika haberi… ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Kurulu’nda hitap etti. Burada kritik mesajlar veren Trump, İran ve Çin başta olmak üzere Venezuela lideri Maduro'yu hedef aldı. Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım" dedi. İran'ı tehdit eden Trump, "İran'a yaptırımlar sürecek, daha sert yaptırımlar gelecek." açıklamasında bulundu. Trump Çin'e yüklendi ve "Çin'in 5 yıllık kalkınma planını geliştirmek için para çaldılar. Çin, ABD şirketlerinin çiplerini kopyaladı" şeklinde konuştu.

75. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu üye ülke liderlerinin konuşmalarıyla başladı. Ev sahibi sıfatıyla kürsüye gelen ABD Başkanı Donald Trump, açılış konuşması yaptı. Burada flaş mesajlar veren Trump, İran ve Çin başta olmak üzere Venezuela lideri Maduro'yu hedef aldı.

Trump'ın açıklamasından satırbaşları şöyle;



Çok iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. İran'la neler olacak bekleyip görelim, ancak İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Onlar da bir şeyler yapacak, yapacakları şeyin onlar için akıllı bir şey olacağını düşünüyorum.

Ayrımcılık dünyada devam ediyor, harekete geçmek lazım.

Bütün ayrım tarih boyunca olduğu, dünyada devam ediyor. Benim ülkem halkın iradesini her şeyin üzerinde tutan bir ülkedir. Ülkem açık ara dünyanın en güçlü ülkedir. Umarım bu gücü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız. Uluslararası ticareti geliştirmek adına adımlar attık.





SON 50 YILIN EN İYİ RAKAMLARINA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ



Biz ABD olarak son derece heyecan verici bir ulusal yenilenme programına başlamış bulunuyoruz. Gelişme yanlısı ekonomi politikalarımız sayesinde son 50 yılın en iyi rakamlarına ulaşmış durumdayız.

İşsizlik oranları Amerikan tarihinin en düşük seviyesindedir. Şu anda dünyanın en büyük enerji üreticisi durumundayım. Hiç kimsenin karşı koyamayacağı bir güç ortaya koyarken, tüm ortaklarımız ABD'nin üstlendiği yükün kendi üzerlerine düşen kısmını taşımak zorundadır.



TRUMP, ÇİN'İ HEDEF ALDI

ABD, uluslararası ticarette de reform yapmak için hızlı bir programa başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda bazı ülkeler uluslararası ticaret sistemini manipüle ediyordu. Şimdi ABD kararlı adımlarla ekonomik adaletsizliği durdurmak için adımlar atmaktadır. Adil ve dengeli bir ticaret ediyoruz. Amacımız budur. Yarın Başbakan Abe ile bir araya geleceğim, yeni bir ticaret anlaşmasının son dokunuşlarını yapacağız.

Birleşik Krallık, AB'den ayrılırken her iki ülkenin çıkarına olacak bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacağımızı söylemiştim. 2001'de Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilmişti. Liderler bu kararın Çin'in ekonomisini liberalleştireceğini söylemişlerdi ve bu yolla hukukun üstünlüğü gibi konularda ilerleyeceğini söylemişlerdi. Ancak bu teorinin yanlış olduğunu geçen yıllarda gördük. Son derece büyük bir Amerikan teknoloji şirketinin CEO'suyla Beyaz Saray'da görüştüm. Çin'in 5 yıllık ekonomik gelişimi için bu şirketin 7 milyar dolarlık tasarımı çalınmıştır. Biz adalet arıyoruz. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edildikten sonra 60 bin Amerikan fabrikası kapandı.

Gelecek küreselcilere değil, vatandaşlara ait olacaktır. Dünyanın en büyük enerji üreticisi halindeyiz. Doğal gaz ve petrol üretiminde birinciyiz. Uluslararası ticareti geliştirmek adına adımlar attık. Adil ve dengeli bir ticaret istiyoruz. ABD uluslararası ticarette de reform yapmak istiyor.



Çin yeni bir ekonomik model ortaya sürdü. Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı, muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu.

Çin ABD şirketlerinin çiplerini kopyaladı. Çin, Hong Kong'un demokrasisini korumalı.







İRAN'A TEHDİT

Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim.



Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu. Suudi Arabistan'ın tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından İran Merkez Bankasına hiç olmadığı kadar yaptırım uyguladık. İran'ın bu davranışları kabul edilemez ya da desteklenemez. Bu davranışlar devam ettiği sürece yaptırımlar daha da arttırılacak.

İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. İran'ın liderlerinin artık ileriye adım atmaları ve diğer ülkeleri tehdit etmeleri kesmelerinin vakti gelmelidir.



İran'ın liderleri şerefli bir ülkeyi insanlara ibret olacak bir hale sokmuşlardır. Sadece kendi ürettikleri sorunlar için dünyayı suçladılar. Sürekli 'ABD'ye ölüm' çığlıkları attılar. İsrail'in bir kanser tümörü olduğunu ve bunun alınması gerektiğini söylediler. Fanatikler uzun süredir İsrail'e olan nefreti kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanmaktadırlar. İran halkı onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir.



40 yıllık başarısızlıktan sonra İran'ın liderlerinin ileriye adım atmaları gerekmektedir. Artık İran'ın liderleri İran'ı ön planda tutmalıdır. ABD'nin şimdilik en büyük dostları bir zamanlar düşmandı. Herkes savaşabilir ama sadece en cesurlar barışabilirler.







KUZEY KORE AÇIKLAMASI



Kim Jong Un'a gerçekten inanarak Kuzey Kore'nin çok büyük potansiyeli olduğunu söyledim. Ama bunun için ülkenin nükleerden arındırılması gerekmektedir.



AFGANİSTAN VE VENEZUELA MESAJI



Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız.



Diktatör Maduro, Küba'nın kuklasıdır. kendi halkından saklanmaktadır.







SIĞINMACI VE GÖÇ MESELESİ



Sığınmacı krizi çok büyük ve sürdürülemez bir durum. Herkes için aynı durum ortadadır. Göç veren ülkeler çok kısa sürede insan gücünü kaybetmektedir. Tabiki göç alan ülkeler de son derece büyük bir yük altına girmektedir. Zorlu yolculuk boyunca kadınların üçte biri cinsel saldırıya uğramaktadır. Radikal aktivistlerin artmasıyla birlikte insan kaçakçılarının arttığını görüyoruz. Sosyal adalet için sınırların açılmasını isteyen aktivistlere seslenmek istiyorum. Siz sözde güvenliğin altını oyarak, insan onurunu zayıflatıyoruz. Bugün buradaki ülkeler düzensiz göçün getirdiği zorluklarla mücadele ediyor. Bugün birlikte çalışmalı ve insan kaçakçılığını sonlandırmalıyız.