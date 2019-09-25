Macky Sall'den İsrail'e çağrı: Filistin sınırlarına saygı duy!
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'e, Filistin'in uluslararası olarak tanınan sınırlarına saygı duyması çağrısında bulundu.Sall, ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurula hitap etti.
Senegal'in Filistin ve İsrail halkları arasında uzlaşma sağlanmasına taraftar olduğunu belirten Sall, "Senegal, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete kavuşması ve iki devletin uluslararası olarak tanınan sınırları içinde yan yana barış içinde var olması çağrısında bulunuyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Sall, BM binasının savaşın küllerinden, halkların barışçıl şekilde birlikte var olması ve iş birliğini sağlayacak çok katmanlılığa katkı sağlaması için inşa edildiğine dikkati çekerek, BM'nin temelinin diyalog olması gerektiğini ifade etti.
SAHEL BÖLGESİNDE TERÖRİZM MAĞDURİYETİ
Savaş ve terörün milyonlarca kurbanı için, barış ve güvenlik içinde yaşama sorunsalı bulunduğuna değinen Sall, "Sahel'de terör grupları her gün ölüme yol açmaya, insanları yerinden etmeye, mülteci durumuna düşürmeye ve temel sosyal hizmetleri durdurmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.
Sall, Senegal'in Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSMA) asker gönderen bir ülke olarak G5 Sahel ülkeleri ve müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu belirterek, tehlikelerin sınırları aştığı için ona karşı müdahalenin bölünemez olduğuna dikkati çekti.
"SAHEL'İN BARIŞI DÜNYA BARIŞININ İÇSEL PARÇASIDIR"
"Sahel'in barış, güvenlik ve istikrarı dünyanın barış, güvenlik ve istikrarının içsel parçasıdır." diyen Sall, 14 Eylül'deki terörle mücadeleye ilişkin Burkina Faso'da düzenlenen Olağanüstü ECOWAS zirvesinin sonuç bildirisine uygun olarak Senegal'in herhangi bir ayrılıkçı eğilimin karşısında ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya devam edeceğini kaydetti.
Sall, BM Güvenlik Konseyini MINUSMA'ya sağlam bir yetki vermeye davet ederek, Sahel'de teröre karşı mücadelede gerekli ekipmanı sağlamasını talep etti.
Cumhurbaşkanı Sall, şunları kaydetti:
"Terör, insanlığın tam karşısındadır, her şekilde ve durumda terörle mücadele edilmelidir. Bu nedenle, 15 Mart'ta ChristChurch'de Müslümanlara yönelik saldırının ardından Fransa ve Yeni Zelanda'nın önderliğinde mayıs ayında Paris'te kurulan 'Online Terör ve Aşırı Unsurları Kaldırma Girişimi'ne katıldık."
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