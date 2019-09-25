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Otomobil devi Volkswagen'e büyük şok!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019
OTOMOBİL DEVİ VOLKSWAGEN'E BÜYÜK ŞOK!

Almanya'da savcılar, Wolkswagen 'su Diess ve eski yöneticilerini hisse senedi manipülasyonu ile suçlayacaklar.

Almanya'da Braunschwein Savcılığı, 'su Herbert Diess, Başkan Nans Dieter Poetsche ve eski CEO 'u hisse senedi piyasasında manipülasyon, emisyon skandalının finansal etkilerini yatırımcılara hızlı bir şekilde bildirmemek ile suçlayacaklarını ve ceza davası açacaklarını bildirdi.

Suçlanan 3 ismin avukatları, bu kişilerin yatırımcılar açısından hayati önemi olan bilgiler sakladıkları suçlamaları ile mücadele edeceklerini belirtirken, Volkswagen Denetleme Kurulu da suçlamaları görüşmek için bugün toplanacak.

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