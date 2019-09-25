Trump, tehditler savururken Venezuelalı diplomat okuduğu kitapla gündem oldu
Siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Venezuela ile ABD arasındaki gerilim dün gece gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı tehdit ederken salondaki Venezuela diplomatı elindeki kitabı okudu.
ABD ile Venezuela arasındaki gerilim Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na da yansıdı. Dün Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından kürsüye çıkarak dünya liderlerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump, birçok farklı konuda açıklamalarda bulundu.
TÜM GÖZLER ONA DÖNDÜ
Trump'ın konuşmasındaki önemli bir gündem maddesi de Venezuela'ydı. Trump Venezuela hükümetini eleştirirken, Venezuela lideri Nicolas Maduro hakkında, "Diktatör" ve "Kübalı fedailerin koruduğu Küba kuklası" ifadelerini kullandı.
"Bu kabus içinde kalan bütün Venezuelalılara sesleniyorum, lütfen ABD'nin sizin arkanızda olduğunuzu bilin" ifadesini kullanan Trump'ın açıklamaları sırasında bütün gözler salondaki Venezuela delegesindeydi.
"BOLİVAR, SAVAŞÇI, DAHİ VE EVRENSEL DÜŞÜNÜR"
Kameralar dönünce, Venezuela'nın kadın delegesinin Trump'ı dinlemediği bariz bir şekilde görüldü. Trump'ın konuşması sırasında delege, "Bolivar hero, genio y pensamiento universal" yani "Bolivar, Savaşçı, dahi ve evrensel düşünür" isimli bir kitabı okuyordu.
RESMİ YER ALIYORDU
Delegenin okuduğu kitap, Güney Amerika tarihi için tarihi öneme sahip bir figür olan Simon Bolivar'ı mercek altına alıyor. Kitabın kapağında da 1819'dan 1930'a kadar Venezuela, Bolivya ve Peru'yu yöneten Bolivar'ın bir resmi yer alıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Akılalmaz olay! Uyurken üzerine göktaşı düştü...
- Kulağından çıkan dehşete düşürdü!
- İnsanları akciğerle dövüyor, kanla yıkıyor!
- İsmail Heniyye'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
- ABD'yi kızdıracak görüşme
- Rusya BM-30 'Smerç'i geliştirdi! İşte ilk testten görüntü...
- Ruhani'den eleştiri: Bu asılsız beyanneme...
- Doyumsuz İsrail! Filistinli Bakanı'n evini bastı
- Pet şişeyi atmak yerine öyle bir şey yaptı ki!
- Sall'den İsrail'e çağrı: Filistin sınırlarına saygı duy!
- Macky Sall'den İsrail'e çağrı: Filistin sınırlarına saygı duy!
- Mustafa Destici: Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ilgili konuşması tarihe bir nottur
- MHP'den Meral Akşener hakkında flaş sözler: Sen aslında yoksun!
- "Başkan Erdoğan, Keşmir halkının gönlünü fethetti"
- Son dakika: 81 ilden Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek
- Alman otomobil devi Daimler'e büyük şok!
- Adil Öksüz davasında yeni gelişme! "Ankesör"den çıktı
- ASELSAN'dan TSK'ya takviye
- ABD'yi kızdıracak görüşme! Putin ile Maduro...
- Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor! İşte yeni fotoğraflar...
- Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...
- Hasan Ruhani'den Fransa, İngiltere ve Almanya'ya eleştiri: Bu asılsız beyanneme...