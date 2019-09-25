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Trump, tehditler savururken Venezuelalı diplomat okuduğu kitapla gündem oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
TRUMP'I TAKMADI, KİTAPLA GÜNDEM OLDU!

Siyasi ve ekonomik krizle boğuşan ile arasındaki gerilim dün gece gerçekleşen 'na yansıdı. ABD Başkanı , Venezuela'yı tehdit ederken salondaki Venezuela diplomatı elindeki kitabı okudu.

ile arasındaki gerilim () 'na da yansıdı. Dün Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından kürsüye çıkarak dünya liderlerine seslenen ABD Başkanı , birçok farklı konuda açıklamalarda bulundu.

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TÜM GÖZLER ONA DÖNDÜ

Trump'ın konuşmasındaki önemli bir gündem maddesi de Venezuela'ydı. Trump Venezuela hükümetini eleştirirken, Venezuela lideri hakkında, "Diktatör" ve "Kübalı fedailerin koruduğu kuklası" ifadelerini kullandı.

"Bu kabus içinde kalan bütün Venezuelalılara sesleniyorum, lütfen ABD'nin sizin arkanızda olduğunuzu bilin" ifadesini kullanan Trump'ın açıklamaları sırasında bütün gözler salondaki Venezuela delegesindeydi.

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"BOLİVAR, SAVAŞÇI, DAHİ VE EVRENSEL DÜŞÜNÜR"

Kameralar dönünce, Venezuela'nın kadın delegesinin Trump'ı dinlemediği bariz bir şekilde görüldü. Trump'ın konuşması sırasında delege, "Bolivar hero, genio y pensamiento universal" yani "Bolivar, Savaşçı, dahi ve evrensel düşünür" isimli bir kitabı okuyordu.

RESMİ YER ALIYORDU

Delegenin okuduğu kitap, tarihi için tarihi öneme sahip bir figür olan Simon Bolivar'ı mercek altına alıyor. Kitabın kapağında da 1819'dan 1930'a kadar Venezuela, Bolivya ve Peru'yu yöneten Bolivar'ın bir resmi yer alıyordu.

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