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Rusya'dan ABD'ye vize tepkisi: Skandal bir durum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019
RUSYA'DAN ABD'YE VİZE TEPKİSİ: SKANDAL BİR DURUM

Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, 'nin 74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak Rusya heyetinin bazı üyelerine vermediğini iddia ederek "Skandal bir durum, üzerinden sert adımlar atılacak." dedi.

Kosaçev, başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak Rus heyetinin bazı üyelerine vermediğini ileri sürdü.

ABD'nin üyesi olarak, kendi yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Kosaçev, "Skandal bir durum, üzerinden sert adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

"BU DURUM, İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ BOZUYOR"

Kosaçev, Rus milletvekillerinin ve kendisinin de aralarında bulunduğu heyetin bazı üyelerine vize verilmediğini öne sürerek "Bu, açıklaması ve mazereti olmayan bir eylemdir. ABD'nin inisiyatifiyle oluşan bu durum, ikili ilişkilerimizi bozuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kosaçev, vizelerinin reddedilmediğini, heyet üyelerine pasaportların verilmediğini sözlerine ekledi.

RUSYA NOTA VERDİ

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisine protesto notası verildiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da durumun endişe verici ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Washington, uluslararası yükümlülüklerini doğrudan ihlal ediyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD'nin Rus heyetinin bazı üyelerine vize vermediğini doğrulayarak Rus diplomatlarının ABD vizesi için zamanında başvurduğunu söyledi.

AA

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