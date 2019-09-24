İran’da 4.6'lık deprem!
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
Son dakika haberi... İran’ın Huzistan eyaletine bağlı İze şehrinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.İran'ın Huzistan eyaletine bağlı İze şehrinde 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 12 kilometre altında meydana geldi.
İze Valisi Mustafa Semali depremin yerel saatle 12.31'de meydana geldiğini söyleyerek, "Bugün İze şehrinde meydana gelen 7'nci deprem sonrasında şehirde olağanüstü duruma geçildi" dedi.
Depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını aktaran Semali, "Bazı bölgelerde heyelan meydana geldi" ifadesini kullandı.
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