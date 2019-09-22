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Pentagon: F-35 pilotları, S-400'lere karşı koymak için tatbikat yapıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
ABD'DEN F-35 AÇIKLAMASI! S-400'LERE KARŞI...

'ndan sızan bilgilere göre; ABD'li pilotları başta 'ler olmak üzere Rus ve hava savunma sistemlerine daha iyi karşı koyabilmek için bilgisayar simülasyonlarıyla tatbikat gerçekleştiriyor.

National Interest'in 'ndan yetkililere dayandırdıığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki "ABD'li pilotlarının ve hava savunma sistemlerine daha iyi karşı koyabilmek için bilgisayar simülasyonlarıyla tatbikat gerçekleştiriyor." ifadeleri dış başında en çok konuşulan konular arasına girdi.

yetkililerinin kaynak gösterildiği haberde, bu adımın 2020 ortaları ve sonralarında beklenen düşman tehditlerine karşı bir hazırlık amaçlı kaydedildi.

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"HAZIR OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Habere göre, tatbikat kapsamında pilotlar AIM-9X füzeleri ile uçağın doğrudan nişan alanı dışında kalan hava hedeflerini vurmayı öğreniyor. Pilotlar yalnızca gibi modern sistemlere karşı koymaya hazırlanmakla kalmayıp, bu tür teknolojilere sahip ülkelerde geliştirilebilecek sistemlere de hazır olmaya çalışıyor.

ABD'nin Avrupa, ve Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey Harrigian ise "Ellerinde frekans değiştirebilen karadan havaya dijital füze sistemleri var ve çok kıvrak faaliyet gösterebiliyor. Bunları simulasyonlarla taklit etmek kolay değil" dedi.

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"DAHA ÇOK RUSYA VE ÇİN'DEN TEKNOLOJİ ALAN ÜLKELERDEN ENDİŞELİYİZ"

Harrigian, bunun Pentagon'un kesinlikle Rusya veya Çin'den düşmanlık beklediği anlamına gelmediğini, daha çok bu ülkelerden teknoloji satın alan ülkelerden endişe duyduklarını kaydetti. Tehdit bekledikleri belirli bir ülke olmadığını da vurgulayan Harrigian, her olasılığa karşı hazır olmak istediklerini ifade etti. Son yıllarda ve , S-400 sevkiyatı için Rusya ile anlaşma imzaladı.

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"RUSYA'YI VURURUZ"

Harrigian dün de Rusya'nın Avrupa'daki "olası saldırganlığına anında yanıt vermeye" hazır olduklarını, Rusya'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu söylemişti.

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