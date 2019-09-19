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"Suudi Aramco saldırıları kesinlikle İran tarafından desteklendi"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
ARAMCO SALDIRISI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Suudi sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının ‘tartışmasız bir şekilde’ tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi , Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını gazetecilere düzenlenen konferansta gösterdi.

Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, "Saldırı, tartışmasız bir şekilde tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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