Suudi Arabistan'dan Aramco saldırısında İran'a suçlama!
Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı hakkında Suudi Arabistan'dan açıklama geldi.Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki'nin yaptığı açıklamda milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığı ve saldırının "kesinlikle İran tarafından desteklendiği" öne sürüldü.
Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya kanalının haberine göre basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıya ilişkin şunları kaydetti:
"Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı Delta-wing tipi SİHA'lar kullanıldı. Saldırı kuzeyden güneye yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi. İran, Yemen'deki vekilleri yoluyla Suudi Arabistan'daki sivillere düzenlenen saldırıların arkasında bulunuyor. Şirketin Bekik ve Haris tesislerine yönelik saldırılar, yine İran'ın arkasında olduğu önceki saldırıların devamı niteliğinde."
Saldırının sadece Suudi Arabistan'ı değil, uluslararası toplum ve enerji güvenliğini de hedef aldığını belirten Maliki, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu.
"SALDIRIDA 18 SİHA VE 7 CRUİSE FÜZESİ KULLANILDI"
Saldırıda 18 SİHA ile 7 cruise (seyir) füzesi kullanıldığını kaydeden Maliki, Aramco tesislerine İran'ın "Ya Ali" tipi cruise (seyir) füzeleri atıldığını söyledi.
Maliki, İran Devrim Muhafızları'nın şubat ayında gelişmiş cruise füzelerine sahip olduklarını açıkladığını aktardı.
SİHA'lar ve füzelerin gönderildiği noktanın tam olarak belirlenmesi için uluslararası kanallar yoluyla yapılan soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Maliki, toplantıda Aramco tesislerine atılan füze kalıntılarını da gösterdi.
Maliki Suudi Arabistan'ın savunma gücü ve kapasitesinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, daha önce Husilerin attığı 200'den fazla balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini kaydetti.
SAUDI ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.
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