Endonezya 6,4 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Saumlaki bölgesinin 165 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.