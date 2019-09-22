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Yol verme kavgasında hamile kadına dehşeti yaşatan magandalar dükkanın ismini değiştirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
MAGANDA KARDEŞLERİN TABELA KURNAZLIĞI!

Pendik'te yol verme kavgası sırasında yaşanan tartışmada 7 aylık dehşeti yaşatan ve haklarında hapis cezası istenen Hasan ve ’in sahibi olduğu ’nın tabelası, ’nın ihtiyati tedbir kararı aldırmasının ardından indirilmişti. İş yerine ‘ Baklava’ yazılı tabelalar asıldı.

İstanbul Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldıran Hasan ve 'in sahibi olduğu hakkında 'nın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı.

Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmedildi.

Hamile kadına dehşeti yaşatan maganda kardeşlerin dükkanının tabelaları indirildi HAMİLE KADINA DEHŞETİ YAŞATAN MAGANDA KARDEŞLERİN DÜKKANININ TABELALARI İNDİRİLDİ

SÖKÜLEN TABELANIN YERİNE YENİSİ ASILDI

Ayrıca, Seydioğlu Baklava'nın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verildi. Ancak iki kardeş bu karara rağmen sadece bir dükkânın tabelasını kaldırınca, Seyidoğlu yetkilileri icra memurlarıyla dükkânlardaki tabelaların sökümünü gerçekleştirdi. Hürriyet'in haberine göre; sökülen tabelaların yerine ise bir süre sonra üzerinde 'Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı tabelalar asıldı.

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların dükkanları kapanıyor HAMİLE KADINA DEHŞETİ YAŞATAN MAGANDALARIN DÜKKANLARI KAPANIYOR

20'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Kaynarca Mahallesi'ndeki ikinci dükkân ise olayın ardından müşteri gelmediği gerekçesiyle kapatıldı. Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, karayolunda yaşattıkları dehşet dolu anlar nedeniyle Anadolu Adliyesi 59'uncu 'nde 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aydan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Olayın ardından tutuklanan iki kardeş, davanın 30 Temmuz 2019 tarihinde görülen ilk celsesinde, müştekilerin olaya ilişkin çektikleri görüntüyü kolluk gücüne teslim ederek güvence altına aldıkları, dolayısı ile sanıkların delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişlerdi. Mahkeme ayrıca, iki kardeşin yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı.

Hamile kadının olduğu ara saldıran Seydioğlu’ların tabelaları indiriliyor HAMİLE KADININ OLDUĞU ARA SALDIRAN SEYDİOĞLU’LARIN TABELALARI İNDİRİLİYOR

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