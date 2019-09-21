İran'dan ABD için yeni mesaj: Vurmaya devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami "İran hava sahasını ihlal eden uçak ve her türlü hava aracını vurmaya devam edeceğiz." dedi.
Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına yapılan saldırılar sonrası ABD, Suudi Arabistan ve İran arasında söz düelloları devam ediyor.
İran Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami yaptığı açıklamada, "İran mahdut hedefli taarruz olsa bile herhangi bir saldırıyı izlemeye ve onu itlaf etmeye devam edecek." dedi.
Saldırganları tamamen yok edene kadar devam edeceklerini söyleyen Selami, "Dikkatli olun, sınırlı bir saldırganlık sınırlı olarak kalmayacaktır." dedi.
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