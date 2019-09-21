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İran'dan ABD için yeni mesaj: Vurmaya devam edeceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
İRAN'DAN ABD İÇİN YENİ MESAJ: VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Son dakika haberi... Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami "İran hava sahasını ihlal eden uçak ve her türlü hava aracını vurmaya devam edeceğiz." dedi.

'ın petrol sahalarına yapılan saldırılar sonrası , Suudi Arabistan ve arasında söz düelloları devam ediyor.

İran Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami yaptığı açıklamada, "İran mahdut hedefli taarruz olsa bile herhangi bir saldırıyı izlemeye ve onu itlaf etmeye devam edecek." dedi.

Saldırganları tamamen yok edene kadar devam edeceklerini söyleyen Selami, "Dikkatli olun, sınırlı bir saldırganlık sınırlı olarak kalmayacaktır." dedi.

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