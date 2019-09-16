Son dakika: İran, Körfez'de bir tankere daha el koydu
Son dakika haberi... Körfez'de gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları, Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre petrol kaçırdığı iddiasıyla bir gemiye el koydu.
Basra Körfezi'nde yeni bir petrol tankeri gerginliği yaşanıyor. Reuters haber ajansının İran'ın yarı resmi ajansı İSNA'ya dayandırdığı bilgilere göre bir tankere el konuldu.
İran Devrim Muhafızları'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçak dizel yakıt götürdüğü iddiasıyla bir tankeri alıkoyduğu bildirildi.
11 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA
Tankerin bandırasına ilişkin bilgi verilmezken yakıt yüklü geminin Hürmüzgan'a götürüldüğü belirtildi. Tankerdeki 11 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.
GERİLİM ARTMIŞTI
İngiltere'nin 4 Temmuz tarihinde İran'a ait bir tankeri Cebelitarık'ta alıkoymasının ardından Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim artmıştı.
İran önce 13 Temmuz'da Panama bandralı bir petrol tankerine ardından 31 Temmuz'da menşei açıklanmayan başka bir tankere el koymuştu.
Devrim Muhafızları'na bağlı gemiler ayrıca 19 Temmuz'da Stena Impero isimli bir İngiliz petrol tankerini de içindeki 23 kişilik mürettebatıyla birlikte kıyısına çekmişti.
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