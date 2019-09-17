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İran ile İngiltere arasında kritik "nükleer anlaşma" görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
İRAN'DAN ÖNEMLİ NÜKLEER ANLAŞMA TEMASI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed ile Dışişleri Bakanı 'ın telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldıkları belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanları Zarif ile Raab bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, bakanların, ikili ilişkiler, nükleer anlaşmanın uygulanması, iki ülke arasındaki konsolosluk meseleleri, bölgedeki gelişmeler ve Yemen'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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