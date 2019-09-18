Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na yaptırım talimatı
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Gelen son dakika haberine göre; Amerika Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların arttırılması talimatı verdi. Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından iki ülke arasında yaşanan gerilim daha da tırmanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılması için Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e talimat verdiğini duyurdu.
"TALİMAT VERDİM"
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim." ifadesini kullandı.
SALDIRILAR ARTTI
ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından artmıştı. ABD, bu saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.
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