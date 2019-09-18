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Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na yaptırım talimatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
TRUMP'TAN FLAŞ İRAN TALİMATI

Gelen son dakika haberine göre; Amerika Başkanı , 'na 'a yönelik yaptırımların arttırılması talimatı verdi. Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından iki ülke arasında yaşanan gerilim daha da tırmanmıştı.

ABD Başkanı , 'a yönelik yaptırımların artırılması için Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e talimat verdiğini duyurdu.

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"TALİMAT VERDİM"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim." ifadesini kullandı.

SALDIRILAR ARTTI

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından artmıştı. ABD, bu saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.

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