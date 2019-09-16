İran'dan flaş Trump açıklaması: Söz konusu değil
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bu ay sonunda New York'a gideceğini aktaran Musevi, ABD'nin yaptırım listesine alınan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de şartların uygun olması durumunda kendisine eşlik edeceğini belirtti.
"BÖYLE BİR ŞEYİN GERÇEKLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Ruhani ile Trump'ın New York'ta bir araya gelebileceğine yönelik uluslararası medyada yer bulan haberlerin sorulması üzerine Musevi, "Ben bu haberleri teyit etmiyorum. Ne böyle bir program gündemde ne de New York'ta böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.
Musevi, "Sayın Ruhani'nin dediği gibi biz fotoğraf çekimi için görüşme yapmıyoruz. Görüşme somut sonuçlar getirmelidir. Daha önce de söylediğimiz gibi ABD nükleer anlaşmaya geri döner ve ekonomik terörizmi sona erdirirse Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'na katılabilir ve taleplerini dile getirebilir." ifadelerini kullandı.
"BU İDDİALAR, TEMELSİZDİR VE KABUL EDİLEMEZ"
ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıda İran'ı suçlamasına ilişkin ise Musevi, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla bugün Ankara'da düzenlenecek zirveye ilişkin ise Musevi, "Bu toplantının Suriye halkı ve bölge için iyi sonuçlar getirmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'dan 15 Temmuz darbe girişimi itirafı
- Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli olay
- O ülke gergedan böcekleriyle mücadele edecek
- Netanyahu'ya bir şok daha! Facebook hesabına...
- Vicdansızlar! Kadını vurup izlediler
- Süre bitiyor! Gözler bu buluşmada...
- Dünyanın en yüksek savaş alanı görüntülendi!
- ABD'den şaşırtan Suriye hamlesi!
- Orduya talimat verdi! "Üst düzey alarmda olun"
- Gövde gösterisi! Hepsi yok edildi
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?