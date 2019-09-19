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Trump, egzoz emisyon standartlarını iptal edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
TRUMP, EGZOZ EMİSYON STANDARTLARINI İPTAL EDECEK

Başkanı Trump, Temiz Hava Yasası uyarınca California’da federal standartların üzerindeki egzoz gazı emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri kaldıracağını duyurdu.

Başkanı , Temiz Hava Yasası uyarınca California'da federal standartların üzerinde bulunan egzoz gazı emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri kaldıracağını belirtti.

Trump, California ziyareti sırasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi tüketiciye yönelik çok daha ucuz otomobil üretmek için California'daki emisyon düzenlemelerini iptal ederken, aynı zamanda otomobilleri büyük oranda daha güvenli yapıyor. Bu, fiyatlandırma ve güvenlik avantajıyla, çok daha ucuz ve güvenli şekilde daha fazla üretime yol açacak ve ayrıca daha eski ve yüksek derecede kirliliğe neden olan araçların yerini de çok daha çevre dostu yeni araçlar alacak. Yeni ve tek tip standart altında çok daha fazla araba üretilecek, bu da çok daha fazla iş iş iş demek!" ifadelerini kullandı.

Otomobil üreticilerinin bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini savunan Trump, aksi takdirde California'da bu alternatif olmadan üreticilerin işsiz kalacaklarını öne sürdü.

Uzmanlar, Trump yönetimi tarafından araç emisyonları konusunda yapılacak yeni düzenlemelerin eski Başkan döneminden daha zayıf olmasını beklediklerini kaydetti.

California eyaleti yetkilileri de Trump yönetiminin teklif ettiği federal emisyon standartlarının hava kirliliğini daha da artıracağı uyarısında bulundu.

AA

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