Trump, egzoz emisyon standartlarını iptal edecek
ABD Başkanı Trump, Temiz Hava Yasası uyarınca California’da federal standartların üzerindeki egzoz gazı emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri kaldıracağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Temiz Hava Yasası uyarınca California'da federal standartların üzerinde bulunan egzoz gazı emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri kaldıracağını belirtti.
Trump, California ziyareti sırasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi tüketiciye yönelik çok daha ucuz otomobil üretmek için California'daki emisyon düzenlemelerini iptal ederken, aynı zamanda otomobilleri büyük oranda daha güvenli yapıyor. Bu, fiyatlandırma ve güvenlik avantajıyla, çok daha ucuz ve güvenli şekilde daha fazla üretime yol açacak ve ayrıca daha eski ve yüksek derecede kirliliğe neden olan araçların yerini de çok daha çevre dostu yeni araçlar alacak. Yeni ve tek tip standart altında çok daha fazla araba üretilecek, bu da çok daha fazla iş iş iş demek!" ifadelerini kullandı.
Otomobil üreticilerinin bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini savunan Trump, aksi takdirde California'da bu alternatif olmadan üreticilerin işsiz kalacaklarını öne sürdü.
Uzmanlar, Trump yönetimi tarafından araç emisyonları konusunda yapılacak yeni düzenlemelerin eski Başkan Barack Obama döneminden daha zayıf olmasını beklediklerini kaydetti.
California eyaleti yetkilileri de Trump yönetiminin teklif ettiği federal emisyon standartlarının hava kirliliğini daha da artıracağı uyarısında bulundu.
AA
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