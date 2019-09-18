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Kuveyt'te orduya talimat! Üst düzey alarmda olun

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019
ORDUYA TALİMAT VERDİ! ÜST DÜZEY ALARMDA OLUN

Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Vekili Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, orduya, ülkenin güvenliğini ve istikrarını sarsacak herhangi bir tehlikeye karşı koymak için en üst düzeyde alarmda olunması çağrısında bulundu.

resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakan Sabah, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Hıdır ile birlikte orduya ait bazı birlikleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Hıdır, ülkenin güvenliğini ve istikrarını sarsacak herhangi bir tehlikeye karşı koymak için en üst düzeyde hazırlıklı ve alarmda olunmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Sabah, komutanlardan, ülkenin güvenliğini ve hayati öneme sahip tesisleri her türlü saldırılardan korumak ve ülkeyi tüm tehlikelere karşı savunmak için çabaları artırmalarını istedi.

İHA ALARMI

Kuveyt yönetimi, cumartesi günü başkent Kuveyt'in sahil kesiminde bir insansız hava aracının (İHA) uçtuğunun gözlenmesi üzerine pazar günü önemli noktalarda güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Kuveyt yerel basınında cumartesi günü yer alan haberde, bir İHA'nın ülkenin hava sahasını ihlal ettiği ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sarayının üzerinde uçtuğu aktarılmıştı. İHA'nın kime ait olduğuyla ilgili bilgi verilmemişti.

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