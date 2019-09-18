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Gergedan böcekleriyle mücadeleye Yeni Zelanda da katıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019
O ÜLKE GERGEDAN BÖCEKLERİYLE MÜCADELE EDECEK

, Pasifik ülkelerindeki cevizi ağaçlarına zarar veren gergedan böceklerine karşı başlatılan mücadeleye 11,5 milyon Amerikan doları katkıda bulunacağını duyurdu.

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu böceğin yayılmaya devam etmesi halinde bölge ülkelerine 2040 yılına kadar her yıl yaklaşık 150 milyon dolar zarar vereceğinin tahmin edildiği belirtildi.

11,5 MİLYON DOLARLIK FON

Pasifik'teki bir çok ülkede cevizi endüstrisi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, ağaçlara zarar veren gergedan böceğiyle mücadele çabalarına katkıda bulunmak için 11,5 milyon dolarlık fon ayırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, fonun, ve 'nda gergedan böceği ile mücadelede kullanılacağı bildirildi.

Hindistan cevizi filizlerinde delikler açarak ağaçların gelişmesine engel olan gergedan böceklerine karşı geçen yıl mücadele başlatılmıştı.

Fiji, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu ve Guam'da Hindistan cevizi ağaçlarının yaklaşık yüzde 50'sinin bu böceğin tehdidi altında olduğu açıklanmıştı.

İhracat gelirlerinin önemli bir kısmını Hindistan cevizi mamullerinden elde eden Vanuatu, bu böcekle ilgili acil durum ilan etmişti.

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