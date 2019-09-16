18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'tan Aramco açıklaması! ''ABD savaşa hazır''

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2019
TRUMP'TAN ARAMCO AÇIKLAMASI!

Başkanı , 'ın milli şirketi 'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında 'ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile görüşmesi öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalara bulundu.

Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında 'ın olup olmadığına yönelik soru üzerine Trump, "Öyle görünüyor. Tam olarak ne olduğunu öğrendiğimizde size söyleyeceğiz, şu anda incelemeler devam ediyor." dedi.

Trump ayrıca şu anda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile planlanmış bir toplantı olmadığını kaydetti.

- "ABD SAVAŞA HAZIR"

İran ile savaş istemediğini ancak ülkesinin savaş uçakları, füzeler gibi en iyi silah sistemlerine sahip olduğunu belirten Trump, ", savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır." ifadesini kullandı.

Trump, İran ile tüm diplomasi yollarının tükenip tükenmediğine ilişkin soruya, "Hayır, diplomasi asla tükenmez. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir anlaşma yapmak istediklerini biliyorum. Bir noktada bu işe yarayacaktır." şeklinde cevap verdi.

- ABD DIŞİŞLERİ BAKANI SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

'a herhangi bir söz verip vermediği sorulan Trump, "Hayır, Suudilere böyle bir söz vermedim. Suudilerle oturup, bazı şeylere karar vermeliyiz." dedi.

Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer üstü düzey yetkililerin yakın zamanda Suudi Arabistan'a gideceğini belirterek Bahreyn Veliaht Prensi Selman ile de Aramco saldırısını ve İran konusunu görüşeceklerini aktardı.

İran'dan flaş Trump açıklaması: Söz konusu değil İRAN'DAN FLAŞ TRUMP AÇIKLAMASI: SÖZ KONUSU DEĞİL

- SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli şirketi 'ya ait iki tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te 'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan petrol açıklaması SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP'TAN PETROL AÇIKLAMASI
Son dakika... Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu SON DAKİKA... SUUDİ ARABİSTAN PETROL ÜRETİMİNİ DURDURDU

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
İzmirrr. İzmirrr.

Türkçe; "Suudları korkutup, para isteyeceğiz ve Müslümanlar arasındaki kavgayı büyütmeye çalışacağız" demiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 08:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN