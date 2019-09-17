Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesini Rus basını böyle gördü! "Artık geri dönülmez evrede..."
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, Rus basanında büyük yankı buldu. İşte kritik zirveye ilişkin Rus basınında yer alan haberler…
Rus basını, dün başkent Ankara'da düzenlenen Suriye Konulu Astana formatındaki 5. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesini değerlendirdi. Rus tarafı, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi'nin, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktuğuna dikkati çekti.
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