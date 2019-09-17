İran'dan Saudi Aramco saldırısı hakkında flaş sözler
İran'dan Suudi Aramco'ya gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, petrol tesislerine yapılan saldırı ile ilgili, "Yemenli kurbanlar, tek çare olarak işgalcilerin petrol tesislerine saldırıyor ve ABD bundan büyük rahatsızlık duyuyor" dedi.Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıya ilişkin İran'a yönelik suçlamalar nedeniyle ABD yönetimini eleştirdi.
İsim vermeden "ABD müttefikleri" olarak nitelediği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den aldıkları silah ve askeri destekle "Yemen'de çocukları bombalarken ABD'nin rahatsız olmadığını" savunan Zarif, "Yemenli kurbanlar, tek çare olarak işgalcilerin petrol tesislerine saldırıyor ve ABD bundan büyük rahatsızlık duyuyor." görüşünü paylaştı.
Zarif, savaşın sona erdirilmesinin herkes için tek çözüm yolu olduğunu belirterek, "ABD, 4 buçuk yıldır işlenen en kötü savaş suçlarına maruz kalanların, cevap vermek için ellerinden geleni yapmayacağını düşünüyorsa gerçeği inkar ediyor demektir. Belki de ABD 100 milyarlarca dolarlık silahlarla Yemenlilerin ateşine karşı koyamadığı için utanıyordur ancak İran'ı itham etmek hiçbir şeyi değiştirmeyecektir." paylaşımında bulundu.
SAUDI ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
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