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İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
İRAN'DAN ABD'YE NOTA

Son dakika haberi... , Tahran'daki Büyükelçiliği üzerinden 'ye verdiği notasıyla 'ın tesislerine saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti.

, aracılığıyla 'ye verdiği notasında, 'ın tesislerine saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, her türlü saldırıya karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, Tahran yönetimi dün, ABD'nin İran'daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre Büyükelçiliği üzerinden Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi 'ya yönelik saldırıyla ilgili kendisini suçlayan Washington'a protesto notası verdi.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırının ardından ABD'li yetkililerin İran'ı suçlayarak bu ülkeyi askeri saldırıyla tehdit etmesine karşılık verilen notada, "ABD'nin İran'a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği" belirtildi.

Notada, ABD'nin suçlamaları reddedilerek, Aramco tesislerine saldırının İran tarafından gerçekleşmediği ifade edildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington'un diplomatik faaliyetleri İsviçre üzerinden yürütülüyor.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'da SİHA ile saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili 'deki Husiler, saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi günlük 5,7 milyon varil azaldı. Buna bağlı olarak petrol fiyatları yüzde 10 arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıyı İran'ın düzenlediğini savunarak, "Tüm bu tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyasına konuşan isimleri açıklanmayan bazı yetkililer ise saldırının İran tarafından fırlatılan seyir füzeleri ve SİHA'larla düzenlendiğini iddia etmişti.

Pompeo'nun suçlamalarını reddeden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise , "Azami baskı politikası sonuç vermeyen Bakan Pompeo, azami yalan politikasına başvuruyor." cevabını vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi de Yemen'de Husileri destekliyor.

AA

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