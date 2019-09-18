HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 39'a yükseldi

Çocuklarını PKK'nın elinden kurtarmak için Diyarbakır il binası önünde eyleme başlayan aile sayısı 39'a yükseldi. Eyleme son olarak 17 yaşındaki oğlu dağa kaçırılan İkram ve Mehmet Gürtürk katıldı.

Diyarbakır'da bulunan HDP il binası önünde anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar'a kavuşmak için başlattığı eylem büyümeye devam ediyor.

Evlat Nöbetine katılan aile sayısı 39 oldu. İkram ve Mehmet Gürtürk 2014 yılında zorla dağa kaçırılan 17 yaşındaki çocukları Musa için nöbete katıldılar. Muş'tan gelen aile, "Söz bitti, oğlumu istiyorum" diyor.

TERÖRİSTLERDEN KURTARDI

Daha önce terör örgütü PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından teröristlerden kurtarmayı başardı.

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Akar'ın mücadelesi, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere örnek oldu. Katılımın her geçen gün arttığı oturma eyleminde aile sayısı 39'a yükseldi.