HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 39'a yükseldi
Çocuklarını PKK'nın elinden kurtarmak için Diyarbakır il binası önünde eyleme başlayan aile sayısı 39'a yükseldi. Eyleme son olarak 17 yaşındaki oğlu dağa kaçırılan İkram ve Mehmet Gürtürk katıldı.
Diyarbakır'da bulunan HDP il binası önünde anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar'a kavuşmak için başlattığı eylem büyümeye devam ediyor.
Evlat Nöbetine katılan aile sayısı 39 oldu. İkram ve Mehmet Gürtürk 2014 yılında zorla dağa kaçırılan 17 yaşındaki çocukları Musa için nöbete katıldılar. Muş'tan gelen aile, "Söz bitti, oğlumu istiyorum" diyor.
TERÖRİSTLERDEN KURTARDI
Daha önce terör örgütü PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından teröristlerden kurtarmayı başardı.
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 39'A YÜKSELDİ
Akar'ın mücadelesi, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere örnek oldu. Katılımın her geçen gün arttığı oturma eyleminde aile sayısı 39'a yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump, kritik kararı 48 saat içinde açıklayacak
- "Suudi Arabistan gibi BAE'yi de vururuz"
- 4 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı
- Köpek balığı saldırısından drone ile kurtuldu
- Pakistan, Hindistan ile görüşmeme kararı aldı
- Suudi Arabistan'dan Aramco saldırısında İran'a suçlama!
- Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor
- Almanya'dan Suudi Arabistan kararı
- Riyad, ABD öncülüğündeki koalisyonuna katıldı
- Johnson ve Trump telefonda görüştü
- Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
- FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
- Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi özet ve golleri! - 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç özetleri
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…