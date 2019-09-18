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HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 39'a yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
AİLE SAYISI 39 OLDU! ANNELERİN PENÇESİ SIRTLARINDA...

Çocuklarını 'nın elinden kurtarmak için il binası önünde eyleme başlayan aile sayısı 39'a yükseldi. Eyleme son olarak 17 yaşındaki oğlu dağa kaçırılan İkram ve katıldı.

'da bulunan il binası önünde anne 'ın dağa kaçırılan oğlu 'a kavuşmak için başlattığı eylem büyümeye devam ediyor.

Evlat Nöbetine katılan aile sayısı 39 oldu. İkram ve 2014 yılında zorla dağa kaçırılan 17 yaşındaki çocukları Musa için nöbete katıldılar. 'tan gelen aile, "Söz bitti, oğlumu istiyorum" diyor.

HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 39'a yükseldi | Video HDP BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLE SAYISI 39'A YÜKSELDİ | VİDEO

TERÖRİSTLERDEN KURTARDI

Daha önce terör örgütü 'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından teröristlerden kurtarmayı başardı.

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Akar'ın mücadelesi, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere örnek oldu. Katılımın her geçen gün arttığı oturma eyleminde aile sayısı 39'a yükseldi.

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