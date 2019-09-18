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İspanya'da uçak göle düştü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019
İSPANYA ORDUSUNA AİT UÇAK GÖLE DÜŞTÜ!

Hava Kuvvetlerine ait bir uçak ülkenin Murcia kentinde yer alan 'ne düştü. Uçakta biri eğitmen biri de öğrenci olmak üzere iki kişinin bulunduğu aktarıldı.

Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın İspanya'nın Murcia kenti yakınlarındaki 'ne düştüğü bildirildi.

İspanya ordusuna ait düşen uçakta biri eğitmen biri de öğrenci olmak üzere iki kişinin bulunduğu aktarıldı.

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