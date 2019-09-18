İspanya'da uçak göle düştü!

İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçak ülkenin Murcia kentinde yer alan Mar Menor Gölü'ne düştü. Uçakta biri eğitmen biri de öğrenci olmak üzere iki kişinin bulunduğu aktarıldı.

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın İspanya'nın Murcia kenti yakınlarındaki Mar Menor Gölü'ne düştüğü bildirildi.

İspanya ordusuna ait düşen uçakta biri eğitmen biri de öğrenci olmak üzere iki kişinin bulunduğu aktarıldı.