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Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçının hakemi belli oldu | Arjantin - Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI 2022 ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçının hakemi belli oldu | Arjantin - Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Fransa - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.

FRANSA - ARJANTİN MAÇI MAÇ HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşması TRT 1 ve TRT 4K'dan canlı olarak yayınlanacak?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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